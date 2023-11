Rohde & Schwarz beendet herausforderndes Geschäftsjahr erfolgreich

München (ots) - Rohde & Schwarz hat das Geschäftsjahr 2022/2023 trotz

vielschichtiger globaler Herausforderungen erfolgreich abgeschlossen. Erstmals

in seiner 90-jährigen Geschichte hat der Technologiekonzern die

Drei-Milliarden-Euro-Schwelle im Auftragseingang überschritten. Das zeigt, dass

er mit seiner Ausrichtung auf die Themen Sicherheit und Vernetzung gut in

Wachstumsmärkten positioniert ist. Darüber hinaus investierte Rohde & Schwarz

auch im vergangenen Jahr konsequent in eigene Wertschöpfung und

Schlüsseltechnologien, um weiterhin unabhängig, flexibel und technologisch

relevant für seine Kunden zu bleiben.



Das Geschäftsjahr 2022/2023 (Juli bis Juni) war von geopolitischer Unsicherheit

und wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen geprägt. Dennoch verzeichnete

Rohde & Schwarz neben einem hervorragenden Auftragseingang von deutlich über

drei Milliarden Euro auch ein Umsatzwachstum auf 2,78 Milliarden Euro. Das

positive Betriebsergebnis lag ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Zum 30. Juni

2023 betrug die Zahl der Mitarbeitenden rund 13.800.