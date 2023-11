Ölpreise legen leicht zu - IEA sieht geringere Angebotslücke

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt leicht ausgebaut. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 82,68 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg in ähnlichem Ausmaß auf 78,44 Dollar.

Nach deutlichen Abschlägen in den vergangenen Wochen haben sich die Erdölpreise zuletzt etwas erholt. Am Markt wird als Begründung eine leicht zuversichtlichere Nachfrageprognose der Opec genannt. Das Ölkartell hatte seine Einschätzung für dieses Jahr am Montag angehoben.