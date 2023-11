ReThinking Africa - Entwicklung und Partnerschaften in Afrika neu denken

Berlin (ots) - ReThinking Africa (RTA) ist eine neue, gemeinnützige

Wirtschafts-Initiative, die sich für einen Perspektivwechsel beim deutschen

Blick auf Europas Nachbarkontinent einsetzt. Mit pragmatischen Lösungsansätzen

will sie weg vom Klischee der traditionellen Entwicklungszusammenarbeit mit

weitgehend ideologisch überhöhten Schwerpunkten und hin zu Direktkontakten auf

Augenhöhe mit afrikanischen Handelspartnern.



Diese Neubestimmung in den Beziehungen müsse auch beim anstehenden

Afrika-Investitionsgipfel in Berlin Berücksichtigung finden, fordert die

Wirtschaftsinitiative. RTA spricht sich auch in den Beziehungen zwischen

afrikanischen und deutschen Unternehmern oder Investoren für eine Zeitenwende

aus, damit Deutschland nicht als Nachzügler im internationalen Wettbewerb endet.

Denn während neben China bereits Länder wie Indien, die Türkei, Frankreich oder

selbst Japan Afrika als wichtigen Handelspartner entdeckt haben, beschränkt sich

das deutsche Afrikabild weitgehend noch immer auf altbekannte Klischees.

Lediglich die Energiefrage - Stichwort grüner Wasserstoff - hat dieses Bild seit

kurzem graduell modifiziert.