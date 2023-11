FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben am Dienstag eine Erholungsrally hingelegt. Ein Händler wertete zwar sowohl die Quartalszahlen als auch den Ausblick des Medienkonzerns als eher schwach. Nach Zahlen des Konkurrenten RTL und angesichts der jüngsten Kursschwäche sei aber schon viel Negatives eingepreist gewesen, fügte er hinzu. Bei den Anlegern gab es offenbar Erleichterung darüber, dass ProSiebenSat.1 beim operativen Gewinn zumindest in der unteren Hälfte der Jahreszielspanne landen will. Dies wog schwerer als der gekappte Umsatzausblick.

Nach einem mehr als 13-prozentigen Kurssprung behaupteten die Aktien am Mittag ein Plus von rund neun Prozent auf 5,35 Euro. Das reichte immer noch für den unangefochtenen Spitzenplatz im freundlichen MDax . Mehr als ein Trostpflaster dürfte das für die Anleger aber kaum sein: Am Vortag waren die Titel nur knapp über dem im Oktober markierten Tief seit dem Jahr 2009 geblieben. Seit Jahresbeginn steht trotz der aktuellen Entwicklung ein sattes Minus von 36 Prozent zu Buche, womit ProSiebenSat.1 zu den größten Verlierern im Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen zählt.