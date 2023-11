Noram produziert Lithiumkarbonat mit hohem Reinheitsgrad aus Proben aus dem Lithiumprojekt Zeus

Das Unternehmen schloss vor kurzem eine dritte Phase metallurgischer Untersuchungen anhand des Bohrkerns aus dem Projekt Zeus in der Einrichtung von Kemetco Research Inc. in Richmond (BC, Kanada) ab und bestätigte das Fließschema der metallurgischen Verarbeitung für das Projekt (siehe Pressemeldung vom 13. September 2023). Während der letzten Phasen des Testprogramms konnte aus einer Lösung, die durch große Chargen-Laugungstests im Labormaßstab erzeugt wurde, hochreines Lithiumkarbonat produziert werden (Abbildung 1).

Abbildung 1 - Lithiumkarbonat-Fällungsprodukt mit 99,2 % Reinheitsgrad aus den Labortests bei Zeus.

„Das Phase-III-Programm der metallurgischen Untersuchungen bei Kemetco und die damit verbundenen Modellierungs- und Planungsarbeiten waren ein enormer Erfolg“, so Greg McCunn, CEO von Noram. „Die Produktion eines hochreinen Produkts aus der Lösung, die während der Chargen-Laugungstests in größerem Maßstab erzeugt wurde, ist die endgültige Bestätigung dafür, dass wir über einen Prozess verfügen, mit dem erfolgreich Lithiumkarbonat in der für die Elektrofahrzeugindustrie in den Vereinigten Staaten erforderlichen Batteriequalität produziert werden kann.“

Der Reinheitsgrad des produzierten Lithiumkarbonats betrug 99,2 %. Die hauptsächlichen Verunreinigungen, die im Lithiumkarbonat verblieben, waren geringe Spuren von Natrium- und Kaliumsulfat. Im industriellen Maßstab wird das Lithiumkarbonat einem Bicarbonations-Verfahren unterzogen, bei dem das Lithiumkarbonat mit Kohlendioxid wieder aufgelöst wird. Dieses Verfahren ermöglicht eine gründlichere Entfernung von Natrium und Kalium als dies bei einer Laborprobe möglich ist. Aufgrund dieser ermutigenden Ergebnisse besteht ein hohes Maß an Zuversicht, dass bei Zeus Lithiumkarbonat in Batteriequalität (+99,5 %) im kommerziellen Maßstab gewonnen werden kann.