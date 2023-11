MPG Mendener Präzisionsrohr gewinnt Energy Efficiency Award / Drei Finalisten aus Projekt von Klimaschutz-Unternehmen und Universität Kassel

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Das Publikum beim Energiewende-Kongress in Berlin hatentschieden: MPG Mendener Präzisionsrohr gewinnt den Energy Efficiency Award2023 der Deutschen Energie-Agentur (dena) für Konzepte für eine klimaneutraleZukunft. Im Finale dieser Kategorie standen mit KIS Antriebstechnik undNeumarkter Lammsbräu noch zwei weitere Unternehmen aus dem Kooperationsprojekt"Wege zum klimaneutralen Unternehmen" vom Verband Klimaschutz-Unternehmen unddem Fachgebiet umweltgerechte Produkte und Prozesse (upp) der UniversitätKassel. Zwei Jahre lang entwickeln zehn Unternehmen dabei mit wissenschaftlicherUnterstützung maßgeschneiderte Fahrpläne, um entsprechend dem 1,5°C-Ziel ihreTreibhausgasemissionen zu reduzieren. Nach einer ersten Runde von Anfang 2021bis Ende 2022 mit Neumarkter Lammsbräu, läuft seit Sommer 2022 die zweite Rundemit KIS Antriebstechnik und MPG Mendener Präzisionsrohr.Den Preis nahm Geschäftsführer Dr. Andreas Gahl entgegen. DasGewinnerunternehmen MPG Mendener Präzisionsrohr GmbH stellt mit 150Mitarbeitenden im Sauerland kupferlegierte Wärmetauscherrohre her. DieProduktion ist sehr energieintensiv. Stoffkreisläufe sind wesentlicher Teil derKlimastrategie. Deshalb nimmt MPG seit 2022 von seinen Kunden alle jemalsgelieferten Rohre zurück und recycelt sie. Ziel des Unternehmens ist es, bis2030 weitestgehend treibhausgasneutrale Produkte anzubieten. Dafür will MPGseine Erdgasanwendungen elektrifizieren und auf Grünstrom umstellen. "Bis 2030wollen wir unsere Emissionen aus Scope 1 und 2 auf Null bringen und Scope 3 um75 Prozent reduzieren. Bisher konnten wir die Energieeffizienz um 25 bis 30Prozent steigern und erzeugen mit einer Solaranlage 13 Prozent unseresStrombedarfs selbst. In den nächsten fünf Jahren wollen wir unserenEigenstromanteil von 1,25 MWp auf bis zu 1,75 MWp ausbauen", sagt Gahl.Finalist KIS Antriebstechnik GmbH & Co. KG ist ein Dortmunder Familienbetrieb inzweiter Generation mit 43 Mitarbeitenden. Sie entwickeln und fertigen Wälzlagersowie Drehverbindungen für den Maschinenbau. KIS stellt von fossilerWärmeenergie auf elektrische Wärmeerzeugung um. Dafür realisiert das Unternehmenein umfassendes Transformationskonzept samt Maßnahmen: Sie analysieren undmonitoren ihren Bedarf und erstellen einen digitalen Zwilling zur KI-gestütztenVerknüpfung von PV-Anlagen, Wärmepumpen, Redox-Flow- sowieLithium-Ionen-Batterien. So arbeitet KIS auf die smarte Sektorenkopplung hin.Geschäftsführer Tim Kohlhaas erklärt: "Unser Ziel ist es, spätestens 2027 autarkzu sein und uns größtenteils selbst mit Energie zu versorgen, um in Scope 1 und2 klimaneutral bilanzieren zu können. Und bis 2030 wollen wir den Fußabdruck