1. Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz-Group (WKN ME151J) Die Ende Oktober präsentierten Quartalszahlen, welche wie erwartet schwächer als im Vorjahr ausfielen und eine damit einhergehende Prognoseanpassung nach unten, gaben der Mercedes-Aktie einen Dämpfer. Die Papiere des Stuttgarter Autobauers fielen auf ein neues Jahrestief von 55,08 Euro. Seither kann sich der Aktienkurs stabilisieren. Heute kostet ein Anteilsschein 56,73 Euro und damit 0,18 % mehr als am Vortag. Zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 88,70 Euro ist somit noch einiges an Luft nach oben. Stuttgarter Anleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Lufthansa (WKN MB77WT) Die Aktie der Lufthansa arbeitet sich ebenfalls langsam aus ihrem Jahrestief heraus. Anfang November kostete eine Aktie des Luftfahrt-Konzerns 6,51 Euro, aktuell notieren die Papiere bei 7,71 Euro. Unterdessen gab das Unternehmen bekannt, sein Langstreckenangebot am zweitgrößten deutschen Flughafen in München auszubauen. Ab dem Sommer 2024 soll es wöchentlich 190 Langstreckenflüge aus der bayrischen Landeshauptstadt geben. Das sind 20 % mehr Flüge als derzeit angeboten werden. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf die Lufthansa rege gehandelt. 3. Faktor 3x Long Knock-out auf Fresenius (WKN MB6ULU) Die zuletzt strauchelnde Fresenius-Aktie nimmt langsam wieder Fahrt auf. Dies sehen auch mehrere Analysten und empfehlen die Aktie des Gesundheits-Konzerns zum Kauf. Das durchschnittliches Analysten-Kursziel liegt bei 35,46 Euro. Aktuell kostet ein Anteilsschein 26,44 Euro und somit rund 2,4 % mehr als am Vortag. Anleger gehen von einer Trendfortsetzung aus und steigen in einen Faktor 3x Long Knock-out auf Fresenius ein.

Euwax Sentiment Index

Der DAX setzt seine Erholung auch heute fort und notiert aktuell bei 15.410 Punkten mit 0,42 % im Plus. Vor den am Nachmittag erwarteten US-Inflationsdaten steigt die Stimmung unter den Anlegern an, für den Euwax Sentiment stehen +25 Punkte auf der Kurstafel. Experten gehen davon aus, dass der Inflationsdruck in den USA weiter nachlässt, allerdings bestehe weiterhin das Risiko, dass sich die Inflation künftig hartnäckig halten könnte.

Börse Stuttgart auf Youtube

Depot-Check: Das sind die Lieblingsaktien der deutschen Anleger Im aktuellen Interview mit Andreas Lipkow werfen wir eine Blick durchs Schlüsselloch oder besser gesagt in die Depots der deutschen Anleger. Wer sind die Lieblingsaktien der comdirect Kunden, heißt es auch bei den Privatanlegern "Bonds are back" und welche Rolle spielt der "Home Bias-Effekt" bei der Aktienauswahl? Einschätzungen und spannende Auswertungen von Andreas Lipkow, Finanzmarkt-Experte bei der comdirect. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ebTwZ1hj52A

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

