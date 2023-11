Alibaba.com investiert in den B2B-Plattformbetreiber Visable Gemeinsam wollen die Unternehmen europäischen KMU helfen, ihr Geschäft durch digitalen Handel auszubauen (FOTO)

Hamburg (ots) - Alibaba.com, eine führende Plattform für globalen B2B E-Commerce

und Teil der Alibaba International Digital Commerce Group, investiert in die

Visable GmbH mit Sitz in Hamburg, Berlin, Münster und Paris. Alibaba.com und

Visable werden künftig zusammenarbeiten, um das Wachstum der B2B-Plattformen wlw

(bekannt als "Wer liefert was") und europages von Visable in Europa zu

beschleunigen. Dafür werden sie die Führungsposition von Alibaba.com in den

Bereichen Technologie und E-Commerce sowie die Erfahrung des Unternehmens in der

internationalen Expansion nutzen.



Visable wird weiterhin als unabhängiges Unternehmen mit einer eigenen Marken-

und Wachstumsstrategie agieren. Die bestehende Organisationsstruktur wird

beibehalten, das derzeitige Managementteam wird das Unternehmen weiterhin leiten

und sein Wachstum vorantreiben. Visable wird seine Plattformen weiter ausbauen

und kann dabei auf die E-Commerce-Expertise und das technologische Know-how von

Alibaba.com zurückgreifen.