Mehr als zwei von drei Menschen mit Diabetes haben bei der Diagnose bereits Komplikationen, so eine Studie der International Diabetes Federation

BRÜSSEL, 14. November 2023 /PRNewswire/ -- Sieben von zehn Diabetikern (72%) erfuhren erst von ihrer Zuckerkrankheit, nachdem sie die damit verbundenen Komplikationen entwickelt hatten. Darüber hinaus hatten fast alle (94%) der Befragten im Laufe ihres Lebens mit Diabetes eine oder mehrere Diabetes-Komplikationen erlebt. Die Ergebnisse stammen aus einer weltweiten Studie, die kürzlich von der International Diabetes Federation (IDF) im Vorfeld des World Diabetes Day am Dienstag, 14. November, durchgeführt wurde. Die Umfrage wurde unter Menschen mit Diabetes in Afrika, Asien, Europa und Südamerika durchgeführt, um den Bekanntheitsgrad und die Auswirkungen von diabetesbedingten Komplikationen zu ermitteln.

Diabetesbedingte Komplikationen können schwerwiegend und in einigen Fällen sogar lebensbedrohlich sein. Dazu gehören Schäden an Herz, Augen, Nieren und Füßen. Das Risiko von Komplikationen stellt für Menschen mit Diabetes eine große Belastung dar. Mehr als die Hälfte (55%) der Befragten geben an, dass sie sich an den meisten Tagen Sorgen über diabetesbedingte Komplikationen machen.

Das Risiko von Komplikationen kann durch frühzeitige Erkennung, rechtzeitige Behandlung und informierte Selbstbehandlung erheblich verringert werden. Auf die Frage nach der Vermeidung von Komplikationen sind vier von fünf Befragten (84%) der Meinung, dass sie mehr hätten tun können; fast zwei Drittel (62%) sind der Meinung, dass ihr Gesundheitsdienstleister mehr hätte tun können.

Der Präsident der IDF, Professor Akhtar Hussain, kommentierte die Forschungsergebnisse wie folgt: „Es muss mehr getan werden, um das Diabetes-Bewusstsein zu verbessern und eine Ausbildung anzubieten, um die Früherkennung und den Umgang mit Komplikationen zu unterstützen. Was wir gelernt haben, erinnert uns eindringlich daran, dass Diabetes oft unerkannt bleibt, bis eine oder mehrere Komplikationen auftreten. Wir wissen, dass Menschen, die mit Diabetes leben, mit der richtigen Information und Betreuung ihr Risiko für Komplikationen erheblich verringern können. Darüber hinaus gibt es Maßnahmen, die Menschen mit einem Risiko für Typ-2-Diabetes ergreifen können, um den Ausbruch der Krankheit zu verzögern oder ganz zu verhindern. Es ist wichtig, sein Risiko zu kennen, zu wissen, worauf man achten sollte, und zu wissen, wie man darauf reagieren kann".