Sterbefallzahlen im Oktober 2023 mit +1 % im Bereich des mittleren Wertes der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Im Oktober 2023 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung

des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 83 540 Menschen gestorben. Diese Zahl

liegt im Bereich des mittleren Wertes (Median) der Jahre 2019 bis 2022 für

diesen Monat (+1 %). Bei einer Betrachtung nach einzelnen Kalenderwochen lag

lediglich die dritte Oktoberwoche (Kalenderwoche 42 vom 16. bis 22. Oktober)

etwas deutlicher über dem entsprechenden Vergleichswert (+3 %). In den

restlichen Oktoberwochen betrug die Abweichung maximal +1 %.



Außergewöhnlich hohe Übersterblichkeit in Israel in der Woche des Terrorangriffs

der Hamas





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnetBefunde zur Übersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnungunvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzeptseuropaweit vergleichend ein. In den meisten Ländern gab es im Oktober 2023 keineAbweichung von den erwartbaren Entwicklungen ("no excess"). In Schweden,Spanien, den Niederlanden, Dänemark, Estland und in Deutschland wurden geringebis mäßige Abweichungen ("low excess" oder "moderate excess") von den üblichenVerlaufsmustern festgestellt. In Israel, das im Gegensatz zu denpalästinensischen Autonomiegebieten ebenfalls im EuroMOMO-Netzwerk erfasst wird,gab es in der Woche des Terrorangriffs der Hamas (40. Kalenderwoche vom 2. bis8. Oktober) eine außergewöhnlich hohe Übersterblichkeit ("extraordinary highexcess"). In den darauffolgenden Wochen wurden in Israel geringe bis mäßigeAbweichungen festgestellt.Methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen für Deutschland:Grundlage der Sonderauswertung für das Jahr 2023 sind erste vorläufige Daten(Rohdaten). Dabei handelt es sich zunächst um eine reine Fallzahlauszählung dereingegangenen Sterbefallmeldungen aus den Standesämtern ohne die üblichePlausibilisierung und Vollständigkeitskontrolle der Daten. Durch gesetzlicheRegelungen zur Meldung von Sterbefällen beim Standesamt und Unterschiede imMeldeverhalten der Standesämter an die amtliche Statistik sind diese Daten nochunvollständig. Die vorläufigen Sterbefallzahlen beziehen sich auf den Sterbetag.Aufgrund der hohen Relevanz aktueller Sterbefallzahlen in der Corona-Pandemiehat das Statistische Bundesamt ein Schätzmodell zur Hochrechnung derunvollständigen Daten entwickelt. Damit lassen sich bundesweite Sterbefallzahlenbereits nach etwa einer Woche bereitstellen. Dabei werden die Sterbefallzahlender letzten neun dargestellten Wochen auf Basis der bislang eingegangenenMeldungen aus den Standesämtern hochgerechnet. Die Zahlen können deshalb zueinem späteren Zeitpunkt geringfügig höher oder niedriger sein. Die Schätzung