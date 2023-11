Die steigenden Baupreise und die anziehenden Zinsen bei gleichzeitigem Stillstand der Immobilienpreise auf hohem Niveau können den Traum vom Leben im eigenen Heim oder der Rendite-Immobilie als Altersvorsorge erheblich belasten. "Wir helfen unseren Kundinnen und Kunden gerade in diesen unruhigen Zeiten mit Know-how und Kontakten in die Bankenwelt bei der Immobilienfinanzierung besonders intensiv", sagt Heiko Hauser, Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur. Hierzu ist Plansecur eine neue strategische Partnerschaft mit der auf das sogenannte "Clearing" spezialisierten Firma Haus Finanz Kontor (HFK) eingegangen.

- Neue Kooperation zur Immobilienfinanzierung mit Haus Finanz Kontor (HFK) - Heiko Hauser: "Wir sind bestens aufgestellt, unsere Kunden auch in herausfordernden Zeiten auf dem Immobilienmarkt langfristig zu unterstützen."

"Clearing" bedeutet in diesem Zusammenhang, Finanzierungsanträge auf Plausibilität, Sonderkonzepte und Vollständigkeit der Unterlagen zu prüfen und für die Einreichung an Finanzierungsbanken fertigzustellen. Das Spektrum reicht von allen Unterlagen zur Immobilie selbst über Steuerbescheide und sonstige Nachweise etwa zur Beantragung von Fördermitteln. Die Beraterinnen und Berater von Plansecur arbeiten hierzu eng mit den Spezialisten von HFK zusammen. Dieses Clearing wird von Großbanken vorausgesetzt, um einen Antrag überhaupt anzunehmen.



Fachlich versierter Partner mit starkem Wertefundament

Heiko Hauser erläutert: "Wir denken und planen langfristig für unsere Kundschaft und wollen auch in Zeiten von angespannten Immobilienmärkten ein verlässlicher Partner sein. Mit HFK haben wir uns dazu einen Partner ins Boot geholt, der nicht nur fachlich hervorragend aufgestellt ist, sondern genau wie Plansecur auch ein starkes Wertefundament aufzuweisen hat."



Volker Britt, Mitglied der Geschäftsleitung von Plansecur für die Bereiche Finanzplanung und Produktmanagement, ergänzt: "Das Thema Immobilienfinanzierung wird immer anspruchsvoller. Dieser Entwicklung tragen wir durch diese neue strategische Kooperation mit einem darauf spezialisierten Partner Rechnung. Nutznießer ist die Beraterschaft und die Kundschaft von Plansecur gleichermaßen."



Der neue Plansecur-Partner HFK, Teil der Fondsnet-Unternehmensgruppe, ist Großkunde aller führenden deutschen Darlehensbanken und kann daher der Plansecur-Kundschaft zahlreiche Vorteile bieten. Dazu gehören beispielsweise Sonderkonzepte mit Sparkassen und Volksbanken, Kontakte zu den Kreditentscheidern aller führenden deutschen Darlehensbanken oder Sondertilgungen für Hausdarlehen ohne Extrakosten. Die Zahlen sprechen für sich: 86 Prozent aller Finanzierungskunden erhielten durch HFK bessere Konditionen bei ihrem Hausdarlehen als bei ihrer Hausbank, und 63 Prozent aller von Banken abgelehnten Darlehensanfragen konnten durch HFK finanziert werden.

"Wir freuen uns, dass Plansecur uns das Vertrauen ausspricht, in einem komplexen Marktumfeld gemeinsam voranzugehen. Gerne bringen wir unser Know-how und unsere Erfahrung mit ein, um das breite Spektrum an Finanzierungsthemen auf dem höchsten Niveau sicher zu stellen", sagt Andreas Kolbe, Geschäftsführer bei HFK.

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019). Preisträger des Jahres 2022 war der Tech-Pionier Sebastian Thrun, den die Welt als "deutschen Star im Silicon Valley" bezeichnet. Die nächste Vordenker-Preisverleihung ist für 2024 geplant.

