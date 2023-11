Seit Anfang Oktober verzeichnete Valour ein beachtliches Handelsvolumen, einschließlich eines beträchtlichen Zuflusses von 24,5 Mio. CAD, wovon 7,5 Mio. CAD in den ersten fünf Handelstagen im November eingingen. Seit Anfang November stiegen die verwalteten Vermögenswerte (AUM) von Valour weiter an und erreichten 320 Mio. CAD. ein Anstieg von 259 Mio. CAD bzw. 23 % seit dem 30. Oktober, wobei Solana mit einem Anteil von fast 115 Mio. CAD an den verwalteten Vermögenswerten den Spitzenplatz einnahm. Dies deutet nicht nur auf einen außergewöhnlich starken Trend für das Quartal hin, sondern auch auf eine robuste Nachfrage nach den Produkten von Valour in den nordischen Ländern.

Im Oktober zeigte Valour eine bemerkenswerte Leistung an den schwedischen Börsen und erreichte einen Marktanteil von fast 28 %, was einen deutlichen Anstieg von 10 % gegenüber dem Vormonat bedeutet.

TORONTO, 14. November 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „ Unternehmen " oder „ DeFi Technologies ") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („ DeFi ") leistet, gibt mit Stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („ Valour "), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ ETPs "), das vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bietet, bedeutende Erfolge beim Wachstum des Marktanteils und des verwalteten Vermögens („ AUM ") verzeichnen konnte. Darüber hinaus konnte Valour feststellen, dass seine Solana-Bestände den Bitcoin als wichtigsten Vermögenswert überholt haben.

