Cyberangriff auf Deutsche Energie-Agentur

Seit 2021 beobachtet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), dass Ransomware-Angreifer ihre Opfer zunehmend durch die Veröffentlichung von erbeuteten Daten auf sogenannten Leak-Seiten unter Druck setzen./hrz/DP/ngu

Die Dena habe "sofort sämtliche IT-Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, auch mit Hilfe externer IT-Forensiker", staatliche Stellen seien informiert. "Ziel aller Maßnahmen ist es nun, die Arbeitsfähigkeit so schnell wie möglich unter sicheren Bedingungen wiederherzustellen."

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) ist am Wochenende Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Dabei sei die Serverinfrastruktur angegriffen worden, teilte die Behörde am Dienstag in Berlin mit. Das E-Mailsystem und die Festnetz-Telefone seien derzeit nicht nutzbar, die Dena sei "technisch weitgehend arbeitsunfähig", hieß es. "Über die Urheber ist bislang noch nichts bekannt."

