Derweil steuern Nvidia mit dem zehnten Gewinntag in Folge wieder auf ihr Rekordhoch zu. Goldman Sachs erwartet in der kommenden Woche starke Zahlen und auch Signale für das vierte Quartal./ag/mis

Deutlich auf Tauchgang befinden sich mit minus 18 Prozent auch die Papiere des Elektroautoanbieters Fisker. Das Unternehmen bekommt deutlich weniger Fahrzeuge zu den Kunden als angepeilt. Zudem musste man Schwäche in internen Krontrollen eingestehen und verschob die Bilanzveröffentlichung.

Auch bei Einzelwerten gab es vorbörslich starke Ausschläge. So verloren die Papiere der Beauty Health Company vorbörslich zeitweise mehr als die Hälfte ihres Börsenwerts. Das Kosmetikunternehmen senkte seine Prognose und muss sich einen neuen Vorstandschef suchen. JPMorgan stufte die Aktien auf "Underweight" ab.

"Die Entwicklungen gehen aus Sicht der US-Notenbank wohl in die richtige Richtung", schrieb Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba mit Blick auf die überraschend geringe Teuerung im Oktober. "Zwar kann noch keine Entwarnung gegeben werden, die Zinssenkungserwartungen könnten aber wieder forciert werden."

NEW YORK (dpa-AFX) - Milde Inflationsdaten dürften der Erholung des US-Aktienmarktes am Dienstag kräftig Schub gegeben. Der Dow Jones Industrial wurde eine Stunde vor Handelsbeginn vom Broker IG mit 34 715 Punkten über ein Prozent höher taxiert. Die Indikation für den Nasdaq 100 schoss gar auf 15 749 Punkte nach oben - gut 1,7 Prozent über den Vortagesschluss.

