Technisch gestaltet sich die aktuelle Ausgangslage als herausfordernd, der Bereich um 37,12 Euro stellt eine nicht unerhebliche Hürde der letzten Jahre dar und muss für eine weitere Anstiegsphase unbedingt geknackt werden. Wenigstens konnte sich das Papier zuletzt wieder über den 200-Wochen-Durchschnitt retten, was in gewisser Weise zukünftig wieder für Auftrieb sorgen könnte. Dadurch wurde zeitgleich auch ein drohender Aufwärtstrendbruch verhindert.

Der Energieversorger RWE hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres seinen bereinigten EBITDA (nach Steuern) um satte 82,3 Prozent auf 6,15 Mrd. Euro steigern könnte, zeitgleich wurde das bereinigte Nettoergebnis auf 3,38 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Für das Gesamtjahr wird mit einem bereinigten Nettoergebnis zwischen 3,30 und 3,80 Mrd. Euro gerechnet, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Herausforderndes Umfeld

Um zumindest von der Möglichkeit eines mittelfristigen Kaufsignals mit Zielen an den Vorjahreshochs von 43,96 Euro profitieren zu können, muss RWE einen Wochenschlusskurs mindestens über dem Niveau von 37,12 Euro etablieren. In der Folge könnten dann Gewinne an 40,01 und die besagten Jahreshochs erfolgen. Hierbei würde sich der Einsatz eines Zertifikates mit einem fest eingebauten Hebel überdurchschnittlich auszahlen. Gerät das Papier dagegen stärker unter Druck und fällt unter seine aktuellen Jahrestiefs von 31,55 Euro zurück, würde dies ein sehr negatives Licht auf die Aktie werfen, rasche Abschläge auf 30,00 und darunter 28,39 Euro kämen in diesem Fall nicht überraschend. Später könnte es nach dem Trendbruch noch weiter talwärts gehen.

RWE AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf RWE AG Strategie für steigende Kurse WKN: MB7YH8 Typ: Faktor akt. Kurs: 6,440 – 6,460 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 9,920 Euro Basiswert: RWE AG : Long akt. Kurs Basiswert: 37,23 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 10,78 Euro Faktor: 4,0 Kurschance: + 67 Prozent Morgan Stanley Zertifikate