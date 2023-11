Deutsche haben Sorgen um ihre Finanzen - Philipp Follmer verrät, warum man jetzt mit einem Online-Business starten sollte und welche Möglichkeiten es gibt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - In einer zunehmend digitalisierten Welt streben immer mehrMenschen danach, ortsunabhängig zu arbeiten. Philipp Follmer, Gründer derFreedom Writer Academy, hat es sich mit seinem Unternehmen zur Aufgabe gemacht,seinen Teilnehmern zu zeigen, wie sie durch das Schreiben von Texten einerfolgreiches Business aufbauen können, um ihren Traum von persönlicherFreiheit, einem selbstbestimmten Leben und freier Zeiteinteilung zuverwirklichen. Hier erfahren Sie, warum man jetzt mit einem Online-Businessstarten sollte und welche Möglichkeiten es in diesem Zusammenhang genau gibt.In einer Zeit, in der immer mehr Menschen nach Wegen suchen, um ihreindividuelle Freiheit zu leben, ist ein ortsunabhängiges Einkommen ein begehrtesZiel. Dieser Trend wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass viele Deutschegegenwärtig Sorgen um ihre finanzielle Situation haben. In der aktuellenwirtschaftlichen Umgebung, die von zahlreichen Herausforderungen geprägt ist,ist die Suche nach flexiblen Einkommensmöglichkeiten daher von besondererRelevanz. "In einer zunehmend digitalisierten Welt gibt es zahlreicheMöglichkeiten, um online Geld zu verdienen - sei es durch Dropshipping,E-Commerce oder Programmierung", erklärt Philipp Follmer, Gründer der FreedomWriter Academy. "Deshalb ist ein Online-Business genau das Richtige fürMenschen, die schon länger darüber nachdenken, sich ein zweites beruflichesStandbein aufzubauen. Sie können online etwas dazuverdienen - und zugleich dasRisiko minimal halten.""Jobs, die ortsunabhängiges Arbeiten ermöglichen, grenzen sich scharf vontraditionellen Jobs ab - und ermöglichen es so, aus dem Hamsterrad des täglichenAngestelltenlebens auszubrechen", fährt der Copywriter fort. "Sie sind nicht nurflexibel, sondern passen sich auch dem individuellen Wachstum an." PhilippFollmer weiß, wovon er spricht: Mit seinem Online-Business erzielt er seitJahren hohe Umsätze. Dabei ist Geld für ihn kein Selbstzweck, sondern vielmehrein Mittel zu Freiheit und Selbstverwirklichung. Mit der Freedom Writer Academyhilft Philipp Follmer inzwischen auch anderen Menschen dabei, sich ein Lebenaußerhalb des täglichen Hamsterrads aufzubauen. In vier Schritten vermittelt erseinen Teilnehmern nicht nur die Kunst des Copywritings, sondern zeigt ihnenauch, wie sie gezielt Kunden gewinnen und ihre Selbstständigkeit aufbauenkönnen. Der Erfolg der Teilnehmer steht dabei immer an erster Stelle. DreiMethoden, um ohne Vorkenntnisse online Geld zu verdienen, verrät der Copywriterim Folgenden.Methode 1: Affiliate-MarketingAffiliate-Marketing ist eine verbreitete Methode, um online Einkommen zu