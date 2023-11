Theranica schließt mit Dr. Reddy's eine Vereinbarung zur Vermarktung von Nerivio in Europa ab

NETANJA, Israel, 14. November, 2023 /PRNewswire/ -- Theranica , ein Unternehmen für Neuromodulationstherapeutika, und Dr.Reddy's Laboratories Ltd.(„Dr. Reddy's") gaben heute eine Exklusivvereinbarung über die kommerzielle Vermarktung und den Vertrieb von Nerivio in Österreich, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen, der Slowakei, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich bekannt, zusätzlich zu Deutschland, das bereits früher vereinbart wurde.

Zuvor hatte Theranica im August dieses Jahres bekannt gegeben, dass Nerivio, ein neuartiges, medikamentenfreies REN-Wearable (Remote Electrical Neuromodulation, Elektrische Fern-Neuromodulation) zur Behandlung von Migräne, eine erweiterte CE-Zulassung gemäß der europäischen MDR-Verordnung für die Behandlung von Migräne mit doppeltem Verwendungszweck (akute und/oder präventive Behandlung) für Erwachsene und Jugendliche erhalten hat.

Die Geschäftsvereinbarung zwischen Theranica und verschiedenen europäischen Tochtergesellschaften von Dr. Reddy's beinhaltet Lizenzgebühren und zusätzliche Zahlungen als Gegenleistung für die exklusiven Rechte zur Vermarktung von Nerivio in verschiedenen europäischen Ländern. Dr. Reddy's wird das Marketing, den Vertrieb und den lokalen Support für die Vermarktung von Nerivio in ganz Europa übernehmen, beginnend mit Deutschland und einer schrittweisen Ausweitung auf die oben genannten europäischen Länder. Dies folgt einer früheren Vereinbarung zwischen Theranica und Dr. Reddy's über die kommerzielle Zusammenarbeit in Indien für Nerivio.

„Diese Vereinbarung ist eine lang erwartete Nachricht für Millionen von Migränepatienten in ganz Europa", sagt Ronen Jashek, COO von Theranica. „Nach der guten Akzeptanz von Nerivio in den USA und zahlreichen Anfragen von Neurologen und Patienten in Europa macht diese kommerzielle Zusammenarbeit mit Dr. Reddy's Nerivio für noch mehr Patienten auf der ganzen Welt verfügbar. Migräne ist weltweit eine der Hauptursachen für Behinderungen, von denen 100 Millionen Jugendliche und junge Erwachsene betroffen sind. Ein frühzeitiges Eingreifen mit sowohl präventiver als auch akuter Behandlung ist unerlässlich, um eine Eskalation der Krankheit im Erwachsenenalter zu verhindern. Wir legen besonderen Wert darauf, diese innovative Therapie auch unterversorgten Bevölkerungsgruppen, wie z. B. Jugendlichen, zugänglich zu machen."