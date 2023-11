Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn (ots) - Finanzieller Wohlstand, neue Möglichkeiten, eine strahlendeZukunft: So stellen sich viele hochqualifizierte Arbeitskräfte den Umzug nachDeutschland vor. Tatsächlich lässt sich hierzulande Vermögen gut aufbauen -jedoch nur mit einer handfesten Strategie. Ausländische Fachkräfte werden beider Umsetzung oft von Sprachbarrieren aufgehalten und wissen nicht, wie sie ihrefinanziellen Ziele erreichen sollen. Dariusch Hosseini, Geschäftsführer derProper API, begleitet Expats in allen finanziellen Fragen, die in Deutschlandaufkommen. Wie er seine Kunden vor schwerwiegenden finanziellenFehlentscheidungen bewahrt, erfahren Sie hier.Deutschland ist für viele ausländische Fachkräfte ein attraktives Land, umhöhere Einnahmen zu erzielen. Sie kommen, um das Beste aus ihrer finanziellenSituation zu machen - doch schaffen es oft nicht allein, ihre Ziele in die Tatumzusetzen. Nicht nur werden sie mit verwirrenden Regeln und Gesetzenkonfrontiert, zusätzlich hindert sie die Sprachbarriere daran, an die nötigenInformationen zu kommen. Außerdem kostet notwendige Recherche viel Zeit, dieFührungskräfte und Spezialisten im Alltag einfach nicht haben. "Vieleausländische Arbeitskräfte kommen mit großen Hoffnungen nach Deutschland. Siemöchten ihre monatlichen Überschüsse gewinnbringend investieren, doch werdendurch die Komplexität deutscher Bürokratie daran gehindert. Wer hier nicht denabsoluten Durchblick hat, begeht zwangsläufig schwere Fehler, die große,finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Im schlimmsten Fall verliert mangroße Teile seines Vermögens", warnt Dariusch Hosseini, Geschäftsführer vonProper API."Um in Deutschland effektiv sein Geld anlegen zu können, ist eine ganzheitlicheStrategie gefragt", erklärt der Experte. "So kann vermieden werden, dass Anlegerihre finanziellen Entscheidungen in Zukunft bereuen oder sie gar negativeAuswirkungen auf das Leben der eigenen Kinder haben." Seit mehr als 11 Jahrenist Dariusch Hosseini bereits als Berater tätig und unterstützt mit seinem Teamhauptsächlich ausländische Fachkräfte dabei, ihr Vermögen in Deutschland richtigaufzubauen. Seine Beratung findet meist auf Englisch statt. "Egal ob es umSteuern, Investments, Versicherungen oder Immobilien geht - unsere Strategie,die wir mit unseren Kunden individuell erarbeiten, deckt alle wichtigen Aspekteab", erklärt er. Über 8000 Kunden konnte der Geschäftsführer mit seinem Team ausüber 30 Mitarbeitern bereits zum erfolgreichen Vermögensaufbau in Deutschland