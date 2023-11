Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Egal, ob Großhandel, Telefonvertrieb, Network-Marketing oderE-Commerce - Vertrieb und Verkauf sind innerhalb eines Unternehmensunerlässlich. Deswegen sehen viele Unternehmer und die, die es werden wollen,hier ihren Einstieg in die Selbstständigkeit. Auch eine Möglichkeit zurgesicherten Altersvorsorge ist mit der richtigen Herangehensweise gegeben. Dochwelche ist die sicherste und lukrativste Methode? Peter Janicek istVertriebsexperte und hilft anderen Menschen, sich durch Network-Marketing eineigenes Business aufzubauen. Was wirklich hinter dieser Form des Direktvertriebssteckt, erfahren Sie hier.Innerhalb eines Unternehmens sind der Vertrieb und Verkauf der angebotenenDienstleistungen unerlässlich. Aufgrund der Notwendigkeit dieser Bereiche sehenviele Unternehmer darin die Chance auf den Start in die Selbstständigkeit.Besonders der Direktvertrieb, wozu auch das Network-Marketing zählt, stichtdabei heraus: Durch diese Methode entfällt die herkömmliche Verkaufskette überden Groß- und Einzelhandel, was den direkten Verkauf der Produkte vom Herstelleran den Endverbraucher über ein Vertriebsnetzwerk ermöglicht. BesondersQuereinsteiger zögern allerdings noch vor dem Start in die Marketingbranche -auch aufgrund ihres mitunter schlechten Rufs. "Themen wie Unternehmertum,Vertrieb und das Aufbauen einer eigenen Existenz hinterlassen bei vielenbranchenfremden Menschen noch immer ein unbehagliches Gefühl. Damit verpassensie aber eine einfache Chance auf finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit",erklärt Vertriebsexperte Peter Janicek. "In den meisten Fällen ist dies auf ihrUnwissen bezüglich des Themas und ihrer Scheu vor Veränderungen zurückzuführen.Um im Vertrieb erfolgreich zu werden, ist es aber notwendig, unabhängige undneue Wege zu gehen. Im Bestseller des Geschäftsmannes Robert T. Kiyosakis heißtes beispielsweise treffend: 'Network-Marketing ist eine praxisorientierteBusiness School für Menschen, die die realen Fähigkeiten eines Unternehmers undnicht die Fähigkeiten eines Mitarbeiters erlernen möchten.'""Die meisten Menschen in unserem Umfeld schlagen einen traditionellenKarriereweg ein: Lehrer, Professoren und natürlich unsere Eltern prägen uns undwollen uns ihre eigenen Lebensformen aufgrund der Sicherheit nahelegen. Diesegut gemeinten Ratschläge basieren allerdings meistens auf ihren veraltetenLebensvorstellungen. Doch bereits Albert Einstein sagte: 'Die reinste Form desWahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass esbesser wird'", erklärt der Experte. Peter Janicek wandte sich von alten Methodenab und baute sich innerhalb kürzester Zeit eine Karriere in einem renommierten