Bereit für 5G Advanced Open RAN-fähige Mobilfunk-Prozessoren mit vierfacher Kapazität und verdoppelter Energieeffizienz vorgestellt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Das erweiterte RAN-Compute-Portfolio (Rechenleistung am Mobilfunkstandort)

umfasst neue Produkte und Funktionen, die Mobilfunknetzbetreibern dabei

helfen, die immer vielfältigeren Frequenzressourcen optimal zu nutzen.

- Die auf der Chip-Plattform Ericsson Silicon basierenden Prozessoren

unterstützen die vierfache Kapazität, sechs 4G- und 5G-Modus-Konfigurationen,

eine doppelt so hohe Energieeffizienz und erweiterte KI-Funktionen.

- Innovative 5G-RAN-Software und zwei Hochleistungsrouter unterstützen diese

RAN-Compute-Evolution und steigern die Automatisierungsmöglichkeiten und

Netzkapazität.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) kündigt heute die neueste Generation von Prozessoren im

Ericsson RAN-Compute-Portfolio (Rechenleistung am Mobilfunkstandort) an, die

Mobilfunknetzbetreiber dabei unterstützen, aktuelle und zukünftige Entwicklungen

der Funkzugangstechnologie zu nutzen. Die bisher fortschrittlichsten

RAN-Compute-Produkte werden mit Ericsson Silicon ausgestattet und sind für die

Netzanforderungen von 5G Advanced und erweiterten Algorithmen der künstlichen

Intelligenz (KI) ausgelegt.