Actian Data Platform geht mit "Integration as a Service" neu an den Start. Single Pane of Glass-Modell schafft neues Vertrauen in das Datengeschäft

Die Actian Data Platform ist einzigartig in ihrer Fähigkeit, Daten in Echtzeitzu sammeln, zu verwalten und zu analysieren. Sie bietet auf einer einfach zubedienenden Plattform Transaktionsdatenbank-, Datenintegrations-,Datenqualitäts- und Data-Warehouse-Funktionen. Sie verwaltet über ein SinglePane of Glass-Modell Daten aus allen öffentlichen Clouds, Multi/Hybrid-Cloudsund On-Premises-Umgebungen."Die Actian Data Platform bietet Unternehmen in einem Paket eineSelf-Service-Datenintegration. Damit lassen sich die Kosten senken und mehrereAnwendungsfälle einheitlich abdecken.", sagt Emma McGrattan, SeniorVizepräsidentin Engineering bei Actian. "Wir vereinfachen die Bereitstellung vonEchtzeit-Analysen und Erkenntnissen, auf die sich Unternehmen verlassen und mitdenen sie schnell handeln können."Verpackt in eine neue Benutzeroberfläche und ein neues Design, macht diePlattform Actian Integration as a Service Datenintegration, Datenqualität undDatenaufbereitung einfacher denn je.. Die neuen API-first-Integrationsfunktionender Plattform ermöglichen es Unternehmen, Daten aus verschiedensten Quellen indie Plattform einzubringen. Dadurch lassen sich Datensilos überbrücken undDaten-Workflows mühelos rationalisieren. Die systemeigenenIntegrationsfunktionen und Datenqualitätsdienste der Plattform sind ein robusterSatz von Tools, die für das Datenmanagement und die Datenaufbereitungunerlässlich sind, wie z. B:- Datenquellen verbinden: Unternehmen können ihre Daten aus einer Vielzahl vonQuellen integrieren und umwandeln, indem sie APIs erstellen oder vorhandeneAPIs über benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Blöcke für den Self-Service

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Die zentrale Plattform erleichtert den Umgang mit Daten in der Cloud, in On-Premises- sowie hybriden Umgebungen, um mehr Geschäftsanwender und datenintensive Anwendungen zu unterstützen. Actian Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4019823-1&h=895111381&u= https%3A%2F%2Fwww.actian.com%2F&a=Actian%C2%A0Corporation) , der Daten- und Analyse-Geschäftsbereich von HCLSoftware, hat heute offiziell die Actian Data Platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4019823-1&h=643434164&u=https%3A%2 F%2Fwww.actian.com%2Fdata-platform%2F&a=Actian+Data+Platform) (früher bekannt als Avalanche) neu aufgelegt. Sie bietet jetzt hybride Integration as a Service-Funktionen. Die verbesserte Plattform stärkt das Vertrauen der Unternehmen in ihre Daten und verbessert die Datenqualität. Darüber hinaus ermöglicht sie eine bessere Entscheidungsfindung über das gesamte Geschäftsfeld hinweg und hilft bei der Kostensenkung.

Actian Data Platform geht mit "Integration as a Service" neu an den Start. Single Pane of Glass-Modell schafft neues Vertrauen in das Datengeschäft

