Wirtschaft GDL beschließt Streiks bei der Deutschen Bahn

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat Streiks bei der Deutschen Bahn (DB) beschlossen. Das teilte die DB am Dienstagnachmittag mit.



Unklar sei noch, wann die GDL streiken werde. DB-Personalvorstand Martin Seiler nannte den Streikbeschluss ein "Unding". Jetzt zeige "die Spitze der Lokführergewerkschaft ihr wahres Gesicht", so Seiler.