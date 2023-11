FRANKFURT (dpa-AFX) - Erfreulich ausgefallene US-Inflationsdaten haben am Dienstagnachmittag etliche zinssensible Aktien beflügelt. Die Verbraucherpreise für den Oktober zeigten eine überraschend deutliche Abschwächung. Auch die von Ökonomen besonders beachtete Kerninflation ging im Vergleich zum September zurück.

Die Zahlen sind von Bedeutung für die Geldpolitik der Fed, die ihre Leitzinsen zuletzt nicht weiter angehoben hat. US-Notenbanker hatten weitere Anhebungen jüngst zwar nicht ausgeschlossen. Der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, sieht das Zinshoch jedoch als erreicht an. "Wenn der Mietpreisanstieg in den kommenden Monaten weiter nachlässt, sollte die Inflationsrate deutlich fallen", heißt es in einer Studie. "Der nächste Zinsschritt geht nach unten."