PEKING, 14. Nov. 2023 /PRNewswire/ -- Die chinesische Baijiu-Marke TingHua beeindruckte die Teilnehmer des 2023 Business & Philanthropy Forum, das vom 9. bis 10. November in Singapur stattfand, mit ihrer verbesserten und geschmacklich ansprechenden Baijiu-Serie.

TingHua habe sich ganz der Aufgabe verschrieben, Baijiu sowohl schmackhaft als auch gesund zu machen, so Chris Zheng, Direktor für internationale Marktentwicklung der Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co. Ltd. (600381.SH), der Eigentümerin der Baijiu-Marke, in seiner Rede auf dem Forum.