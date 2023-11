Schock-Prognose: S&P 500 steigt nur um 2% - Warum Mike Wilson auf defensive Wachstumstitel setzt!

Mike Wilson prognostiziert, dass der S&P 500 in den nächsten zwölf Monaten nur um zwei Prozent auf 4.500 Punkte steigen wird. Trotz eines Anstiegs von 15 Prozent im bisherigen Jahresverlauf, konzentrierte sich die Rallye hauptsächlich auf die "Magnificent Seven". Wilson erwartet, dass diese schwache Ertragsentwicklung bis Anfang 2024 anhält, bevor eine Erholung einsetzt. Er geht davon aus, dass die Unternehmensgewinne (Earnings) aufgrund makroökonomischer Risiken kurzfristig herausfordernd bleiben werden. Geopolitische und konjunkturelle Risiken sowie ein langfristig höheres Zinsumfeld belasten Unternehmen und Verbraucher. Wilson erwartet jedoch für 2024 ein Gewinnwachstum von sieben Prozent und ein Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent. Er setzt auf eine Mischung aus defensiven Wachstums- und spätzyklischen Titeln, die den Markt übertreffen könnten und sieht ein erhöhtes aktienspezifisches Risiko, was für ein "Stock-Picking-freundliches" Umfeld spricht.