EMA 200 im Blick

Kurzfristig sollten sich Investoren im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 208,38 US-Dollar auf rückläufige Notierungen einstellen, diese könnten zurück in den Bereich des EMA 50 bei 196,88 US-Dollar abwärts reichen. Nach einer Stabilisierung an dieser Stelle könnte dann der etwas größere Widerstand von 218,00 bzw. 219,00 US-Dollar in Angriff genommen werden, darüber wären weitere Kursgewinne bis an die Jahreshochs von 243,10 US-Dollar denkbar. Ein gegenläufiges Szenario sieht erst unterhalb von 173,85 US-Dollar ein bärisches Szenario für die Boeing-Aktie vor, dieser Fall könnte im Anschluss mit Korrekturen auf 153,88 und 141,58 US-Dollar auslösen.

Boeing Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: