Seit dem letztjährigen Forum hat der Distrikt nacheinander drei Gruppen von 18 Kooperationspartnern für globale Investitionen ausgewählt. Am Freitag fand die Auswahl einer vierten Gruppe von Partnern statt, die Xishan in den Bereichen Projektinvestitionen, industrielle Entwicklung, Talentförderung, Organisation von Veranstaltungen sowie Werbung und Verkaufsförderung unterstützen sollen.

In den vergangenen Jahren hat sich Xishan auf den Aufbau von Industrieclustern und speziellen Parks und Zonen konzentriert. Mit der beschleunigten Bildung von Ökosystemen in den Bereichen neue Energie, integrierte Schaltkreise, Biomedizin und anderen industriellen Bereichen, gepaart mit dem einladenden Geschäftsumfeld, der günstigen Lage und dem großen Entwicklungsspielraum, hat der Distrikt viele Investoren angezogen.

PEKING, 14. November 2023 /PRNewswire/ -- Am Freitag fand im Xishan-Distrikt der Stadt Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu ein Forum zur Investitionsförderung und Zusammenarbeit statt, das den lokalen Bemühungen zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung neuen Schwung verlieh.

Xinhua Silk Road Investitionsförderung sorgt für neuen Schwung in der hochwertigen Entwicklung der Stadt in Ostchina

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer