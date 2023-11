Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz. Alle Indizes sind im Plus, was auf eine allgemein positive Stimmung an den Märkten hindeutet. Der DAX hat heute um +1,67% zugelegt und steht aktuell bei 15.608,46 Punkten. Obwohl dies eine positive Entwicklung ist, liegt der DAX im Vergleich zu den anderen Indizes am unteren Ende der Skala. Der MDAX und der SDAX haben heute am stärksten zugelegt. Der MDAX steht aktuell bei 26.227,11 Punkten, was einem Plus von +3,16% entspricht. Der SDAX steht bei 13.220,66 Punkten, was einem Plus von +3,12% entspricht. Diese beiden Indizes haben heute die stärkste positive Entwicklung gezeigt. Der TecDAX hat ebenfalls eine positive Entwicklung gezeigt und steht aktuell bei 3.070,87 Punkten, was einem Plus von +2,58% entspricht. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 haben ebenfalls zugelegt, wenn auch nicht so stark wie die deutschen Indizes. Der Dow Jones steht aktuell bei 34.882,22 Punkten, was einem Plus von +1,60% entspricht. Der S&P 500 steht bei 4.497,63 Punkten, was einem Plus von +1,95% entspricht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Indizes heute eine positive Entwicklung gezeigt haben, wobei der MDAX und der SDAX die stärksten Zuwächse verzeichnet haben. Der DAX und der Dow Jones haben im Vergleich dazu etwas schwächere Zuwächse verzeichnet.

Die Topwerte im DAX konnten in der vergangenen Woche beeindruckende Gewinne verzeichnen. Angeführt wird die Liste von Zalando mit einem Anstieg von 10.58%. Auf dem zweiten Platz folgt Vonovia mit einem Zuwachs von 8.25%, gefolgt von Sartorius mit 8.03%. Diese Unternehmen konnten ihre Aktionäre mit starken Performance erfreuen.

Auf der anderen Seite gab es jedoch auch einige Flopwerte im DAX. Deutsche Telekom verzeichnete einen leichten Rückgang von -0.44%, gefolgt von Commerzbank mit -1.23% und Rheinmetall mit -1.35%. Diese Unternehmen hatten in der vergangenen Woche mit Verlusten zu kämpfen.