Verband dokumentiert Dutzende Unterbesetzungen in Stellwerken der DB

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat einem Bericht des Verbands der privaten Güterbahnen zufolge in den vergangenen drei Monaten immer wieder Probleme mit der personellen Besetzung von Stellwerken gemeldet. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, hat die Bahntochter DB Netz (Infrastruktur) in den Monaten August, September und Oktober ihre Kunden mindestens 170 Mal über Nicht- oder Unterbesetzungen in Stellwerken informiert. Der Verband hatte seine Mitglieder, also Kunden der DB Netz, im Sommer aufgerufen, die Meldungen weiterzuleiten.

Besonders häufig wurden demnach Nicht- und Unterbesetzungen im Stellwerk Hanau Südseite gemeldet. Über alle Meldungen hinweg fällt zudem auf, dass die Nicht- und Unterbesetzungen häufig nachts auftraten.