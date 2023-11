Schneider Electric treibt generative KI-Lösungen für Produktivität und Nachhaltigkeit durch Integration von Microsoft Azure OpenAI voran

Kunden und Mitarbeiter von Schneider Electric nutzen GenAI-Funktionen (Generative AI), die Produktivitätssteigerungen und neue Arbeitsweisen ermöglichen

Die Zusammenarbeit mit Microsoft im Bereich der künstlichen Intelligenz konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Nachhaltigkeit

RUEIL-MALMAISON, Frankreich, 14. November 2023 /PRNewswire/ -- Schneider Electric , das führende Unternehmen bei der digitalen Transformation des Energiemanagements und der Automatisierung, nutzt die Möglichkeiten der generativen künstlichen Intelligenz (GenAI), um seine Kund:innen zu unterstützen und seine internen Abläufe zu verändern.

Aufbauend auf der Grundlage einer langjährigen Zusammenarbeit mit Microsoft integriert Schneider Electric Microsoft Azure OpenAI, um Lösungen zu entwickeln, die Algorithmen zur Generierung von Text, Code und anderen Arten von Inhalten nutzen. Dadurch konnte Schneider Electric seine Herangehensweise an verschiedene betriebliche Prozesse überdenken, zeitaufwändige Aufgaben rationalisieren, die Ressourcenzuweisung optimieren und an Geschwindigkeit und Effizienz gewinnen. Gleichzeitig setzt die Gruppe GenAI weiterhin ein, um Innovationen in ihrem Angebotsportfolio voranzutreiben.