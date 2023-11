UBS stuft DocMorris auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat DocMorris nach Gesprächen mit dem Management auf "Sell" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Er begrüße zwar die Bemühungen der Online-Apotheke, von der Einführung des elektronischen Rezepts zu profitieren und Marktanteile in einem wahrscheinlich wachsenden Markt zu gewinnen, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese reichten aber nicht aus./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 15:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 15:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +16,36 % und einem Kurs von 51,18EUR gehandelt.