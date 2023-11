Delixi Electric präsentiert den Green Strategy Guide

WUHU, China, 14. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 8. November veranstaltete Delixi Electric die Green Ecological Development Conference in Wuhu, Anhui, und präsentierte den Green Sustainable Development Strategy Practice Guide Die Konferenz brachte Regierungsvertreter, Branchenexperten, einflussreiche Journalisten und Ökosystempartner aus dem ganzen Land über Online- und Offline-Plattformen zusammen und unterstrich das Engagement von Delixi Electric für die Erreichung von Netto-Null. Zu den namhaften Teilnehmern gehörten das Xinhua Publishing House, das Shanghai Electric Apparatus Research Institute, Kantar China, Harvard Business Review China, die Emlyon Business School, das Eurasian Brand Management Center, das Carbon Neutrality Committee (CNC) der China Energy Conservation Association (CECA) und das Shanghai Artificial Intelligence Research Institute (SAIRI). Der Schwerpunkt der Konferenz lag auf der Förderung einer grünen, nachhaltigen Entwicklung für eine Netto-Null-Zukunft.

Im Mittelpunkt der Strategie von Delixi Electric stehen die Menschen, die Kohlenstoffneutralität und die Kultivierung eines grünen Ökosystems. Das Unternehmen integriert nahtlos nachhaltige Praktiken in seine gesamte Geschäftstätigkeit, die umweltfreundliche Gestaltung, Herstellung und Dienstleistungen umfasst. Delixi Electric hat sich voll und ganz der „Intelligenten Fertigung + Umweltfreundlichkeit mit geringem Kohlenstoffanteil" verschrieben, um kohlenstofffreie Fabriken einzurichten. Delixi Electric ist führend in der Branche, wenn es darum geht, eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme Transformation zu erreichen. Seine Anlagen in Wuhu und Puyang haben die Fünf-Sterne-Null-Kohlenstoff-Zertifizierung (Typ I) erhalten, was das starke Engagement des Unternehmens für nachhaltige Praktiken belegt.

Mit der Veröffentlichung des Leitfadens möchte Delixi Electric die Grundsätze und die Umsetzung der grünen Nachhaltigkeit im gesamten Ökosystem der Branche verbreiten. Dieses Projekt ist geeignet, die nachhaltige Entwicklung auf den Ebenen des Ökosystems, der Industrie, der Gesellschaft und des Staates zu fördern.

Strategische Zusammenarbeit für eine grüne Zukunft

Im Mittelpunkt der Rundtischdiskussion stand das Thema „Grüne nachhaltige Entwicklung: Unterstützung von Chinas Dual Carbon Goals" und diente als hochrangiger Dialog über ökologische Strategien und grüne Praktiken.

„Delixi Electric ist bestrebt, die Bedürfnisse des Marktes zu verstehen und Innovationen voranzutreiben. Durch die kontinuierliche Unterstützung von Industriepartnern in den Bereichen Technologie, Produkte, Dienstleistungen und Lieferkette will Delixi Electric ein belastbares Ökosystem fördern, eine kohlenstoffneutrale Zukunft anstreben und eine nachhaltige Entwicklung sowie den gemeinsamen Erfolg sicherstellen ", erklärte Herr Lou Feng, CEO von Delixi Electric.

Delixi Electric hat ehrgeizige Ziele angekündigt, darunter die betriebliche Kohlenstoffneutralität bis 2025, die Bereitschaft zur Kohlenstofffreiheit bis 2030, die Neutralität der Wertschöpfungskette bis 2040 und die Erreichung von Netto-Null-Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette bis 2050.

Delixi Electric wird auch in Zukunft unerschütterlich an seiner Strategie der nachhaltigen Entwicklung festhalten: „Der Mensch steht an erster Stelle, Kohlenstoffneutralität und der Aufbau einer grünen, ökologischen Gemeinschaft". Damit will das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zu Chinas „Dual Carbon Goals" leisten.

