Nvidia hat den H200, einen neuen KI-Chip mit erweiterten Merkmalen, vorgestellt. Dieser soll in Zusammenarbeit mit Amazon, Google und Oracle im nächsten Jahr auf den Markt kommen und das bisherige Spitzenmodell H100 übertreffen. Ein wichtiges Upgrade ist die Erhöhung des Speichers mit hoher Bandbreite, der die Datenverarbeitungsrate des Chips beeinflusst. Der H200 ist mit dem H100 kompatibel, was eine schnellere Markteinführung ermöglicht und Kunden dazu ermutigt, bei Nvidia zu bleiben. Die Ankündigung des neuen Chips hat Nvidias Aktienkurs positiv beeinflusst, der in den letzten neun Tagen täglich gestiegen ist. Trotz einer Verdreifachung der Aktien seit Jahresbeginn, wird die Aktie von einigen Analysten immer noch als günstig bewertet. Laut Marketscreener ist die Aktie ein "Strong Buy" mit einem durchschnittlichen Kurspotenzial von etwa 32 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.