Biomay agrandit ses installations BPF pour la production d'ARNm et le remplissage aseptique (FOTO)

Vienne (ots) - Biomay agrandit ses locaux en plein coeur de Vienne, avec de

nouvelles salles blanches, des laboratoires et des salles de stockage.

L'entreprise dispose désormais d'une nouvelle unité intégrée de bioproduction de

2 000 m², au sein du Vienna Competence Center , en plus de son site principal de

4 000 m², situé en périphérie de la capitale autrichienne.



Les cinq salles blanches du Vienna Competence Center sont conformes aux BPF (ou

" GMP ") et adaptées aux procédés upstream et downstream ainsi qu'au remplissage

aseptique. En outre, le site dispose de laboratoires entièrement équipés pour le

contrôle de qualité et pour le développement de procédés et de tests.