Rapidtek präsentiert auf der Space Tech Expo Europe 2023 SATCOM Turnkey Solutions

TAIPEH, 14. November 2023 /PRNewswire/-- Rapidtek Technologies Inc. (Rapidtek), der führende taiwanesische Designer von AESA (Active Electric Scan Antenna) und Anbieter von RF-Testlösungen, nimmt an der 6. Space Tech Expo Europe an Messestandnr. B52 vom 14. bis 16. November in Bremen, Deutschland teil. Das Unternehmen präsentiert seine schlüsselfertigen SATCOM-Lösungen (Satellitenkommunikation).

Berichten zufolge wollen 94 % der Besucher des Jahres 2022 im Jahr 2023 wiederkommen. Darüber hinaus werden mehr als 120 Unternehmen erstmals auf der Space Tech Expo Europe ausstellen. Zwei Neueinsteiger aus Taiwan sind Rapidtek Technologies Inc., bekannt für seine hervorragende Leistung im Design von phasengesteuerten Antennen, und Tensor Tech CO. LTD, bekannt für seine Technologie der sphärischen Bewegung.

Die Veranstaltung, die nun in die Halle 4.1 verlegt wurde, wird mehr als 550 Aussteller beherbergen, die von aufstrebenden Start-ups bis hin zu großen Industrieunternehmen reichen, darunter Spaceflight Inc., Berlin Space Technologies, Ariane Group, Celestia Technologies Group, Rocket Factory Augsburg und EnduroSat.

Während der gesamten Veranstaltung wird Rapidtek seine innovativen Möglichkeiten zur Entwicklung schlüsselfertiger SATCOM-Lösungen präsentieren, darunter Phased-Array-Antennen, Kommunikationsnutzlasten (KCP) und Up-Down-Konverter für Multi-Orbit-Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch RF-Testlösungen und CubeSat-kompatible Nutzlasten an.

„Rapidtek-Produkte haben zahlreiche Anfragen und Empfehlungen von europäischen Kunden erhalten", fügte Arthur Wang, Gründer von Rapidtek hinzu. „Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie den Bedürfnissen von Kunden in der Satelliten- und CubeSat-Branche gerecht werden, und wir freuen uns darauf, mit neuen Partnern in Kontakt zu treten und neue Geschäftsmöglichkeiten in Europa zu erkunden".

Besuchen Sie bitte Rapidtek am Messestand Nr. B52.

Informationen zu Rapidtek

Rapidtek Technologies Inc. hat sich als renommierter Marktführer etabliert und liefert seit vielen Jahren erstklassige RF-Testlösungen für globale Kunden. Das Unternehmen engagiert sich dafür, seine Kunden dabei zu unterstützen, die sich ständig weiterentwickelnde Kommunikationslandschaft zu navigieren und ihre Ziele zu erreichen. Rapidtek erreicht dies durch sein Angebot an fortschrittlichen AESA-Lösungen, RF FEM-Modulen, RF-Systemen, die LEO-Benutzerterminals und Kommunikationsnutzlasten umfassen, und MP RF-Testlösungen (leitfähig/OTA). Weitere Informationen über Rapidtek und sein umfangreiches Lösungsportfolio finden Sie auf www.rapidtek.net.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2276227/Rapidtek.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rapidtek-prasentiert-auf-der-space-tech-expo-europe-2023-satcom-turnkey-solutions-301988004.html