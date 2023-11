Von den Niederlanden lernen heißt besser werden! / Neues 'Zukunftsforum NRW Niederlande' liefert Antworten auf zentrale Herausforderungen im Verhältnis guter Nachbarn - und darüber hinaus! (FOTO)

Noordwijk/Ruhrgebiet (ots) - Was der niederländische König Willem-Alexander beim

Besuch in Nordrhein-Westfalen am Dienstag besichtigen konnte, hatten die

Teilnehmer des ersten "Zukunftsforum NRW-Niederlande" in Noordwijk schon einen

Tag vorher mit allen Hintergründen erfahren. "Energietransport und

Energiespeicherung über Grenzen hinweg" war ein zentrales Thema des neuen

Dialogforums, zu dem die Brost-Akademie, unterstützt von der Bonner Akademie für

Forschung und Lehre Praktischer Politik (BAPP), eingeladen hatte.



Ziel des Zukunftsforums (diesmal am 13./14. November 2023) ist es, hochkarätige

Politiker und Entscheider der Wirtschaft ins Gespräch zu bringen. So

beleuchteten Manon van Beek (CEO des niederländischen Netzbetreibers TenneT),

Dr. Markus Krebber (Vorstandsvorsitzender RWE AG) sowie Andreas Feicht (CEO

RheinEnergie AG) die technischen und politischen Grenzen im Spagat zwischen

Klimaschutz und Energieversorgung der Wirtschaft zu wettbewerbsfähigen

Bedingungen. Krebbers Zwischenfazit: "Es ist klüger, erst das Neue aufzubauen,

ehe man das Alte stilllegt oder abreißt." Der niederländische Mix aus

erneuerbaren und fossilen Brennstoffen, ergänzt mit Atomenergie, scheint

belastbarer für die nahe Zukunft.