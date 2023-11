Glencore kauft für 6,93 Milliarden US-Dollar einen 77-prozentigen Anteil am Kohlegeschäft von Teck, wobei die restlichen Anteile von Nippon Steel und Posco übernommen werden. Dieser Schritt markiert Glencores geplanten Rückzug aus dem Kohlegeschäft und die Fokussierung auf Metalle, die für die Energiewende relevant sind. Die Kohleaktivitäten sollen in ein neues, an der New Yorker Börse gelistetes Unternehmen integriert werden. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Glencore und Teck. Teck plant, die Erlöse aus der Transaktion zur Schuldentilgung, zum Bau neuer Metallminen und zur Rückzahlung an die Aktionäre zu verwenden. Die Transaktion muss noch von der kanadischen Regierung genehmigt werden. Glencore hat sich zu einem zweijährigen Stillhalteabkommen verpflichtet, um weitere Übernahmeangebote zu verhindern. Analysten bewerten Glencore überwiegend positiv, mit einem mittleren Kursziel von 6,72 US-Dollar, was ein potentielles Wachstum von etwa 25 Prozent bedeutet.