Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power ist am Freitag um 41 Prozent gefallen, nachdem das Unternehmen seine Earnings präsentiert hatte. Der Rechnungslegungsexperte Robert Willens äußerte Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, seinen normalen Geschäftsbetrieb fortzusetzen, ohne Vermögenswerte veräußern oder Verpflichtungen umstrukturieren zu müssen. Um diese Zweifel zu zerstreuen, wird Plug Power wahrscheinlich mehr Barmittel benötigen. Analyst Chris Dendrinos von RBC Capital Markets schätzt, dass das Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten mindestens 750 Millionen US-Dollar zusätzlich benötigen könnte. Dendrinos hat sein Rating für die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" und sein Kursziel von zwölf auf fünf US-Dollar gesenkt. Plug Power hat im dritten Quartal rund 400 Millionen US-Dollar an Barmitteln verbraucht und beendete das Quartal mit etwa 1,6 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und Investitionen. Trotz der Warnungen zeigt sich CEO Andy Marsh zuversichtlich, dass das Unternehmen erfolgreich sein wird. Die Warnung führte zu mehreren Herabstufungen und Kurszielsenkungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,50 US-Dollar je Aktie.