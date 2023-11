EL FLAMENCO ES UNIVERSAL WIRD ZUR WICHTIGSTEN VERANSTALTUNG DER SANTALUCÍA UNIVERSAL MUSIC WEEK BEI DEN LATEINAMERIKANISCHEN GRAMMYS

DAS FESTIVAL WÜRDIGT DEN FLAMENCO IN EINER BESONDEREN NACHT, IN DER ZUM ERSTEN UND EINZIGEN MAL DIE WICHTIGSTEN NAMEN DER FLAMENCO-MUSIK AUF DER BÜHNE TANZEN UND GITARRE SPIELEN, UM IN EINER EINZIGARTIGEN SHOW VOLLER TALENT, GENIALITÄT UND EMOTIONEN ZUSAMMENZUKOMMEN

MIAMI, 14. November 2023 /PRNewswire/ -- Am Montagabend wurde die Plaza de España in Sevilla zum größten und wichtigsten Flamenco-Tablao der Welt. "Flamenco is Universal" war zweifellos ein ikonisches Ereignis im Rahmen der Santalucía Universal Music Week mit mehr als 130 Künstlern, die sich versammelten und in Auftritten verschmolzen, die Teil eines audiovisuellen Werkes sein werden, das dazu dienen wird, der Welt die Kunst des Flamenco zu vermitteln. Diese Art von Show, die, wie einige im Publikum am Ende der Show kommentierten, stolz sagen wird „Ich war dabei".

Eröffnet wurde der Abend mit der Stimme von Rosario, der Tochter der unverwechselbaren Lola Flores, die alle Klassiker dieser Kunstform von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärten, in Erinnerung rief. Jesús López,Chairman und CEO von Universal Latin America and Iberian Peninsula, eröffnete den Abend mit einer Rede, die das Publikum mehrfach zum Toben brachte. Er betonte, dass die spanische Musik alle Ecken der Welt erreicht hat, und wenn der Flamenco universell ist, dann nicht aus Gründen der Markenbildung, sondern weil er wirklich eine Quelle des Nationalstolzes ist. Die wunderschöne Landschaft ihrer Künste bahnte sich fast vier Stunden lang ihren Weg, beginnend mit der Stimme von Doña Carmen Linares, Latin GRAMMY of Honor 2023, die Granaínas sang.

Alle Flamenco-Familien saßen in der ersten Reihe: Camarón's Söhne und seine Witwe, die Töchter von Paco de Lucíaund seine Witwe, La Farruca umgeben von ihren Kindern, die Morente -Familie. Sie alle verfolgten mit Bewunderung die Hommagen an ihre Sagen, die unter anderem von Tomatito, la Macanita, Niño Josele, Rancapino Chico, Pedro El Granaíno oder Marina Heredia auf die Bühne gebracht wurden. Vicente Soto und seine Tochter Lela brachten Jerez zum ersten Mal an diesem Abend auf die Bühne, Dorantes streichelte das Klavier, damit Alba Molina ihren Eltern Lole und Manuel Tribut zollen konnte, und die Morente-Familie (Estrella und Kiki) zollte mit ihrer üblichen Besetzung Enrique, dessen Stimme in seinem unsterblichen Omega erklang, aufrichtigen Tribut. Zur Halbzeit der Gala trat Sara Baras mit ihrer Hommage an Carmen Amaya auf, die das Publikum nach dem Cante und Toque, die den ersten Teil der Show prägten, fassungslos zurückließ. Ihr folgten Israel Fernández und Diego del Morao, die der Niña de los Peines Tribut zollten.