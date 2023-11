Der Verbraucherpreisindex stieg im Jahresvergleich um 3,2 Prozent, blieb aber im Monatsvergleich stabil, entgegen der erwarteten 0,1 Prozent Zunahme. Die Kernrate, ohne Lebensmittel- und Energiepreise, stieg monatlich um 0,2 Prozent und jährlich um vier Prozent, leicht unter den Prognosen. Die Märkte reagierten positiv, mit einem Anstieg der Dow Jones Industrial Average Futures um 300 Punkte und einem Rückgang der Staatsanleihenrenditen. Der DAX reagierte ebenfalls positiv, mit einem kurzzeitigen Anstieg über 15.550 Punkte, was den Beginn einer möglichen Jahresendrallye signalisieren könnte. Marktexperte Andreas Lipkow sieht in den Daten eine Abnahme der Zinsängste und eine Fokussierung auf zyklische Unternehmen. Die Auswirkungen der US-Verbraucherpreise auf mögliche weitere Zinserhöhungen werden in der wO Börsenlounge diskutiert.