Die Quartalszahlen von PNE für Q3 2023 lagen unter den Erwartungen, hauptsächlich aufgrund geringerer Margen in der Projektentwicklung. Trotzdem gab es positive Entwicklungen in der Energieerzeugung und den Dienstleistungen. Der Waburg-Analyst Jan Bauer bleibt bei seiner "Kaufen"-Einschätzung mit einem Kursziel von 26,70 Euro. ProSiebenSat.1 plant, beim operativen Gewinn am unteren Ende der Jahresprognose zu landen, was zu einer Erholungsrallye der Aktie führte. Das adjustierte EBITDA für das erste Halbjahr liegt jedoch um 50% unter dem Vorjahreswert. Der Wachstumsmotor war der Commerce & Ventures-Sektor. Der TV-Werbemarkt verzeichnete einen Rückgang um 5% im dritten Quartal. Energiekontor ist auf dem besten Weg, seine Jahres- und Langfristziele zu erreichen. Das Vorsteuerergebnis soll wie geplant um 10 bis 20% steigen. Projekte mit einer Gesamtleistung von 220 Megawatt sind im Bau und weitere Fortschritte wurden in der Entwicklungs-Pipeline erzielt. Der Warburg-Analyst Jan Bauer rät zum Kauf mit einem Kursziel von 140 Euro.