Trotz Rezessionssorgen hat der S&P 500-Index seit Jahresbeginn um 15 Prozent zugelegt, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) und somit zu einer höheren Bewertung des US-Aktienmarktes geführt hat. Laut DZ-Bank-Analysten haben insbesondere Big Tech-Titel, die von der Kursfantasie rund um Künstliche Intelligenz profitieren, für Auftrieb gesorgt. Sie warnen jedoch, dass der Aufschwung hauptsächlich von wenigen Titeln getragen wird, was zu einer überambitionierten Bewertung führen könnte. Nach einer detaillierten Analyse kommen sie jedoch zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall ist. Stattdessen sind die KGVs vieler anderer US-Unternehmen gesunken, was bedeutet, dass ihre Aktien tendenziell günstiger geworden sind. Die Analysten teilen den US-Aktienmarkt in einen "Tech" und "ex Tech"-Bereich auf und stellen fest, dass die im S&P 500-Index abgebildeten Titel nicht mehr die breite US-Unternehmenslandschaft repräsentieren. Der Tech-Bereich umfasst nur 87 der 500 Titel, stellt aber 43 Prozent der Gewichtung. Die restlichen 413 Titel, die die US-konjunktursensible Unternehmenslandschaft realistisch abbilden, haben laut DZ-Analysten noch Kursfantasie nach oben. Ihr Fazit: US-Large Caps sind nicht überteuert und viele Titel haben noch Luft nach oben. Die hohen KGVs bei Tech-Werten sind angesichts der guten Wachstumsaussichten gerechtfertigt.