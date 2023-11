Die Deutsche Bank hat Archer Aviation als Top-Pick unter den eVTOL-Unternehmen (electric vertical take-off and landing) eingestuft, aufgrund seiner hohen Liquidität. Mit einem Kursziel von zwölf US-Dollar pro Aktie sieht die Bank einen Aufwärtstrend von über 130 Prozent. Archer Aviation plant, ab 2025 kommerzielle Flüge mit seinen eVTOL-Fahrzeugen anzubieten, die für städtische Taxidienste konzipiert sind. Deutsche-Bank-Analyst Edison Yu ist weiterhin optimistisch, insbesondere nachdem Archer kürzlich den Flugbetrieb mit seinem Midnight-Flugzeug aufgenommen hat. Er sieht Archer in einem engen Rennen mit Joby, wobei Archer sein Favorit bleibt. Yu glaubt, dass Archer genug finanzielle Ressourcen für etwa zwei Jahre hat, unterstützt durch Zahlungen der US Air Force und Kundeneinlagen. Cathie Wood kauft seit September 2021 regelmäßig Archer-Aviation-Aktien. Die Archer-Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht und bietet laut Marketscreener ein Kurspotenzial von durchschnittlich rund 75 Prozent.