FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Video/Zivilrecht:

"Die Öffentlichkeit der Verhandlungen soll dadurch gewahrt werden, dass im Gerichtsgebäude ein Raum zur Verfügung gestellt wird, in den die Verhandlung übertragen wird. Richter und Anwälte sehen aber - möglicherweise - nicht, wer im Raum ist und was dort vor sich geht. Die Richter wiederum - und das ist neu - können unter bestimmten Umständen die Verhandlung aus dem Homeoffice heraus leiten. Das geht entschieden zu weit. Erstens sollte es den Richtern zumutbar sein, für die direkte Rechtsprechung den Weg ins Gericht zu finden. Sie müssen nicht wie häufig die Anwälte durch die ganze Republik fahren. Zweitens ist die Vorstellung von Richtern in Jogginghosen und Filzlatschen mit der Würde der Justiz nicht vereinbar."/zz/DP/he