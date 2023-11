'Schuldneratlas 2023' gibt Einblick in das Problem der Überschuldung

NEUSS (dpa-AFX) - In Zeiten hoher Inflation und schwächelnder Konjunktur stellt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform an diesem Mittwoch (10 Uhr) den "Schuldneratlas 2023" vor. Die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Das lag unter anderem daran, dass die Menschen in Coronazeiten weniger Möglichkeiten zum Geldausgeben hatten und die Zinsen lange Zeit niedrig waren.

