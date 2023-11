Scholz stellt sich den Fragen der Bundestagsabgeordneten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich am Mittwoch im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Zum Auftakt wird der SPD-Politiker (13.00 Uhr) eine bis zu achtminütige Rede halten. Anschließend haben die Parlamentarier etwa eine Stunde Zeit, ihre Fragen zu stellen. Thematisch gibt es keine Vorgaben. Die Regierungsbefragung findet in den Sitzungswochen des Bundestags immer mittwochs nach der Kabinettssitzung statt. Neben dem Kanzler stehen auch seine Bundesminister regelmäßig den Parlamentariern Rede und Antwort.

Auf Antrag der CDU/CSU befasst sich der Bundestag zudem mit der wachsenden Zahl von Asylbewerbern und den Folgen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (14.45 Uhr). In einem Brief des Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckhard Sommer, an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), von Anfang November ist von einer enormen Belastung für das Personal seiner Behörde, Engpässen und weiteren Problemen die Rede.

Unter anderem heißt es darin: "In einer Reihe von Ländern sind die Aufnahmekapazitäten mittlerweile derart ausgelastet, dass bereits binnen weniger Tage nach Erstregistrierung und Gesundheitsuntersuchung durch das Land eine Verteilung in nachgeordnete Unterkünfte oder in die Kommunen erfolgen muss, ohne dass meine Behörde überhaupt noch die Chance hat, den Asylantrag in der Aufnahmeeinrichtung entgegenzunehmen oder eine Anhörung durchzuführen."