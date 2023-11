Norddeutsche Bundesländer kommen zu Wasserstoff-Konferenz zusammen

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Vertreter der fünf norddeutschen Bundesländer und der Industrie wollen bei einer Konferenz in Cuxhaven über den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft beraten. Das Treffen an diesem Mittwoch (11 Uhr) sei die erste gemeinsame Konferenz der Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu diesem Thema, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Hannover sagte. Themen sollen unter anderem die heimische Produktion von Wasserstoff und der Import über norddeutsche Häfen sein.

Mit erneuerbarer Energie hergestellter Wasserstoff soll einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Norddeutschland und insbesondere die Nordseeküste gilt als perspektivreiche Region für die Wasserstoffwirtschaft - besonders weil dort an Land und auf See viel Strom aus Windkraft produziert wird. Denn um Wasser bei der Elektrolyse in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten, muss sehr viel Energie eingesetzt werden. Wird dazu erneuerbare Energie genutzt, spricht man von "grünem Wasserstoff"./len/DP/zb