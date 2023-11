Auf der SPS 2023 zeigen Rockwell Automation und sein PartnerNetwork-Ökosystem, wie Zusammenarbeit die digitale Transformation fördert

NUREMBERG, Deutschland, 15. November 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation Inc., das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, stellt auf der SPS 2023 sein umfassendes PartnerNetwork TM -Ökosystem vor. Dieses starke Netzwerk ergänzt die Technologieangebote und das Fachwissen von Rockwell Automation. Es bietet Kunden ein integriertes System von Engineering-Spezialisten sowie Lieferanten, die in der Automatisierungs- und Fertigungsindustrie führend sind.

Auf dem Messestand von Rockwell Automation erhalten Besucher detaillierte Einblicke in das PartnerNetwork-Ökosystem, um sich über die erfolgreichen gemeinsamen Projekte des Unternehmens sowie wichtige Ergebnisse, die Kunden erzielt haben, informieren zu können. 13 unterschiedliche Partner stellen gemeinsam mit Rockwell Automation aus und präsentieren eine große Auswahl an Produkten und Lösungen, darunter zu Cybersecurity, Robotik und Bewegungstechnik, drahtloser Kommunikation, Design und Digital Engineering:

autonox

Cisco

CoreTigo

Endress+Hauser

Eplan - Rittal

Fortinet

NemaSystems

NTI - LinMot

Planar Motor

R3 Solutions

S&D

SimPlan

Spectrum Controls

„Die Mitglieder unseres PartnerNetwork-Programms sind renommierte Unternehmen, die über fundierte Erfahrungen bei der Bereitstellung von Produkten oder Dienstleistungen verfügen, die auf unsere Lösungen abgestimmt sind. Die Zusammenarbeit mit den Partnerfirmen vereinigt erstklassige Lösungen, hilft bei der Rationalisierung der Lieferketten von Kunden, vereinfacht die Projektumsetzung und bietet optimalen Mehrwert für Automatisierungsinvestitionen. Wir freuen uns sehr, dass sich der Stand von Rockwell Automation auf der diesjährigen SPS auch in der Nähe einiger unserer Partner befindet, sodass wir unser gemeinsames Knowhow und unsere Projekte präsentieren können", sagte Christian Reuter, Regional Vice President, Market Access, EMEA-Region, bei Rockwell Automation.

Der Stand von Rockwell Automation auf der SPS 2023 befindet sich in Halle 3C, Stand 320. Neben dem PartnerNetwork-Ökosystem präsentiert das Unternehmen sein umfangreiches Portfolio an modernsten Hardware- und Softwarelösungen.

Erfahren Sie hier mehr über das PartnerNetwork-Programm von Rockwell Automation.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 29 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2276494/FT_Optics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/4403834/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/auf-der-sps-2023-zeigen-rockwell-automation-und-sein-partnernetwork-okosystem-wie-zusammenarbeit-die-digitale-transformation-fordert-301987904.html