GAZA (dpa-AFX) - Die israelischen Streitkräfte sind in einen Teil des Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen eingedrungen. Auf der Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen führten Soldaten "eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas in einem bestimmten Bereich des Schifa-Krankenhauses durch", teilte die Armee am frühen Mittwochmorgen auf Telegram mit./dde/DP/zb

Israelische Streitkräfte dringen in Schifa-Krankenhaus in Gaza ein

