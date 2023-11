° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 ARE: Airbus-Pk eröffnet Tag auf der Dubai Air Show 06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (9.30 h Analystenkonferenz, 11.00 h Pk) 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Evotec, Capital Markets Day 07:30 FRA: Alstom, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Leifheit, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cherry SE, Q3-Zahlen 14:00 FRA: Renault, Capital Markets Day 15:00 GBR: Diageo, Capital Markets Day 22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. November 2023

TAGESVORSCHAU Termine am 15. November 2023

